L'apertura del Corriere dello Sport: "Nelle tasche dei campioni"

vedi letture

Il Corriere dello Sport oggi in edicola apre titolando: "Nelle tasche dei campioni". Dopo la battaglia su modi e tempi di chiusura del campionato, non ancora conclusa, ora inizia quella per la ripresa degli allenamenti e quella tra club e calciatori, con le società intenzionate a chiedere una riduzione dell'ingaggio dei giocatori. Il presidente Gravina: "La decurtazione non è un tabù". Ma l'Assocalciatori frena. Poi tensione tra Marotta e Lotito sui tempi di ritorno in campo per gli allenamenti, con la Lega Calcio che prova a mediare fissando la ripresa al 3 aprile per tutti.

"Il contagio è esploso a San Siro" - Taglio laterale dedicato all'intervista rilasciata al quotidiano dall'immunologo del Policlinico Umberto I, Francesco Le Foche: "Atalanta-Valencia è la partita zero. Migliaia di persone così a contatto. Le manifestazioni di euforia, quali urla e abbracci, potrebbero aver favorito la replicazione virale, facendo di Bergamo un'area ideale per il virus".



Dzemaili: "Il mondo ora segua la Cina" - Taglio laterale per Blerim Dzemaili, ex centrocampista del Bologna ora ad Hong Kong, in attesa di andare a Shenzen, città della squadra allenata da Donadoni che l'ha prelevato lo scorso gennaio. "Hanno vinto il Virus sigillando le case e hanno avuto ragione. Per salvare la vita qualunque sacrificio è giusto. Felice di essere qui".