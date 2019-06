L'apertura del Corriere dello Sport: "Nicolò, la Roma aspetta il sì"

Si parla di Nicolò Barella e del suo futuro sulla prima pagina del Corriere dello Sport, che in apertura racconta l'intrigo tra Inter e Roma: "Nicolò, la Roma aspetta il sì". Il quotidiano però sottolinea che, dopo aver trovato l'accordo, i giallorossi ora si trovano ad assistere alla contromossa del club della famiglia Zhang, che vorrebbe portare via Pellegrini dalla capitale nel caso in cui il centrocampista del Cagliari dovesse accasarsi alla corte di Fonseca.

Italdonne fuori - In taglio alto sul Corriere dello Sport si parla del sabato amaro dell'Italia femminile, il cui sogno Mondiale s'è spento ai quarti di finale contro l'Olanda, vincitrice dell'ultimo Europeo di categoria. "Ragazze, avete vinto voi", titola il giornale, che poi ricorda come con quest'eliminazione le azzurre hanno dovuto dire addio anche alle Olimpiadi.

Sondaggio - Ma anche un'inchiesta. Che nasce da una semplice: chi è il calciatore italiano più forte di sempre? O, per la precisione, dal 1960 ad oggi? Il Corriere dello Sport, insieme a dieci prestigiose firme, ha stilato la Top 50 dei migliori giocatori del nostro Paese. Chi è il migliore? "Il più grande è Riva", titola il quotidiano. E dietro di lui Baggio e Rivera.