© foto di Giulio Falciai

"No Champions". Così titola in prima pagina l'edizione odierna del Corriere dello Sport sulla Juventus. Il tedesco Emre Can e il croato Mandzukic, infatti, sono stati esclusi dalla lista Uefa per la Champions League della Juventus. L'ex Bayern Monaco cerca già un club per gennaio, occhio anche alla Cina.

"Koulibaly cosa ti succede?" - Questo il titolo del quotidiano in taglio alto sul difensore del Napoli. Il difensore partenopeo, infatti, ha subito ben sette gol in queste prime due partite e al tutto va aggiunto il clamoroso rigore che ha costato la sconfitta contro la Juventus di Sarri.