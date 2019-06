L'apertura del Corriere dello Sport: "Non svendo Chiesa"

© foto di Mattia Verdorale

"Non svendo Chiesa". Si apre così l'edizione odierna del Corriere dello Sport che riprendendo le prime parole dette da Rocco Commisso, futuro presidente della Fiorentina che così dicendo avvisa le grandi: "L'americano della Fiorentina mette le sue carte in tavola: "Sono venuto qui per vincere, Federico è un nostro asset". E' un messaggio a Juve e Inter o al calciatore perché resti?".

L'addio di Buffon al PSG - "Buffon sul mercato". Spazio in taglio alto all'ex portiere della Juventus che ieri ha annunciato l'addio al PSG: "Clamorosa rottura con il PSG. Il portiere rifiuta il ruolo di secondo, saluta e se ne va: "Grazie Parigi. ho nuove sfide". Aspetterà un club in Champions".