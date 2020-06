L'apertura del Corriere dello Sport: "Notti magiche"

"Notti magiche" titola il Corriere dello Sport in apertura. E' stato ufficializzato il nuovo calendario della Serie A. Un'estate di calcio e di emozioni trent'anni dopo Italia 90. Solo 10 partite alle 17.15 fino al termine della stagione: tutte le altre alle 19.15 o alle 21.45. Mancano le ultime tre giornate che saranno compilate in seguito, in base alla classifica aggiornata. Coppa Italia il 12: serve l'ok di Conte.

Il caso - "Balo al tramonto è una sconfitta anche del calcio". L'attaccante del Brescia continua a far discutere. Ormai è rottura con Cellino: si profila una causa legale con il club.

L'inchiesta - "Malagò indagato per falso". I pm di Milano hanno aperto un fascicolo sul voto unanime per l'elezione di Micciché a presidente della Lega Calcio. Il presidente del Coni replica: "Fatti già noti e trasparenti".

La speranza - Di spalla si parla della possibile riapertura degli stadi. "Porte aperte a Juve-Lazio". La gara, in programma il 20 luglio, potrebbe anche essere decisiva per le sorti del campionato. La sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa vuole riportare il pubblico negli stadi: "Lasciamo aperta una speranza". Gravina: "Confido in un segnale".

L'intervista - Parla Castellacci: "Ora la quarantena passa da 14 a 7 giorni". Il presidente dei medici calcistici non ha dubbi: "Così la Serie A non finisce".

Casa Lazio - "Lotito va all'attacco: 'Denuncio Le Iene'". Botta a risposta a distanza tra il patron della Lazio e il programma Mediaset. "False le accuse su Zarate". Il servizio andrà in onda stasera.

Casa Roma - "Pallotta, altri tagli. Roma prigioniera". Per finire, si parla del futuro della Roma. Il presidente dei giallorossi dice no a Friedkin ma i conti sono disastrosi e monta l'ira dei tifosi.