L'apertura del Corriere dello Sport: "Padre Pioli"

"Padre Pioli": questo il titolo d'apertura del Corriere dello Sport. Spazio all'avvicendamento in panchina in casa Milan: esonero per Giampaolo dopo 111 giorni, arriva Pioli. Da oggi l'ex viola tenterà un miracoloso rilancio del club milanista. Il tecnico ha firmato un biennale da 2 milioni a stagione più premio Champions. E' moderno nel giorno e antico nei rapporti. Eredita una squadra depressa e una dirigenza che ha scommesso tutto sulle sue partenze brucianti. Ma deve convincere i tifosi che contestano duramente il club.

Altre panchine traballanti - Si cambia anche a Genova. Esonerato ufficialmente Eusebio Di Francesco, la Sampdoria dovrebbe affidare la panchina a Gennaro Gattuso. Il Genoa sembrava vicino a Guidolin ma Preziosi, con un nuovo 'ribaltone', avrebbe deciso di confermare nuovamente Aurelio Andreazzoli. "Gattuso vicino alla Samp. Genoa, resta Andreazzoli" scrive il Cor Sport.

La Roma - Paulo Fonseca, tecnico romanista, squalificato per due turni dopo le proteste post-Cagliari. "Fonseca, due stop. La Roma fa ricorso" scrive il quotidiano romano nel suo taglio alto. Il tecnico salterà le gare contro Sampdoria e Milan ma il club ha già annunciato ricorso.

Parla Matthijs - Il difensore della Juventus De Ligt racconta il suo percorso di crescita in bianconero. "La Juve aiuta a crescere. Il club trasmette fiducia ma l'avvio è stato duro" dice il difensore centrale classe '99, acquistato in estate dall'Ajax.

La Nazionale - Tre titoli di spalla per l'Italia del Mancio. Spazio alle parole di Ciro Immobile ieri in conferenza stampa: "Per fare gol devo litigare con Inzaghi" con il centravanti che ironizza sul suo rapporto con l'allenatore della Lazio. "Aiuto, sono spariti i talenti per l'azzurro": da ormai un decennio non abbiamo tanti prospetti di livello internazionale. "Italia in maglia verde. La FIGC gioca in difesa". Italia in campo con una quasi inedita maglia verde in omaggio al Rinascimento (sarà la seconda volta nella storia). Il segretario: "Nessuna lesa maestà". Donnarumma: "A me piace".