L'apertura del Corriere dello Sport, parla Agnelli: "Voglio la Champions"

vedi letture

L'edizione odierna del Corriere dello Sport apre con il titolo: "Voglio la Champions!". Parole del presidente bianconero Andrea Agnelli, a margine della conferenza di presentazione di Andrea Pirlo come allenatore della Juventus Under 23. "Contro il Lione sarà una partita difficilissima, ma siamo tutti concentrati per arrivare pronti e staccare il biglietto per Lisbona", ha dichiarato il numero uno bianconero.

"Osimhen, blitz da 80 milioni" - Titolo a centro pagina per il colpo reso ufficiale ieri dal presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. Victor Osimhen è un nuovo giocatore azzurro per una cifra di circa 80 milioni, "dei quali 70 pagabili in cinque anni e 10 che saranno bonus vari", ha rivelato il presidente napoletano. "Al ragazzo invece andrà un quinquennale che partirà da quattro milioni netti annui", cifre importanti per il colpo più costoso della storia partenopea.

Due casi scuotono Atalanta ed Inter - Non c'è pace in casa di Atalanta ed Inter a pochi giorni dall'inizio delle avventure europee. Per l'Atalanta già da giorni si susseguono notizie su Josip Ilicic: lo sloveno, alle prese con delicati problemi personali, ha deciso, insieme alla società, di tornare nella sua Slovenia e dunque non sarà in campo in questo finale di stagione. Da Bergamo a Milano, sempre in nerazzurro, per un giocatore che non sta passando un periodo felicissimo come Marcelo Brozovic. Il croato ha perso il controllo in ospedale, dando in escandescenza quando ha portato un amico al pronto soccorso per un taglio su una gamba, procuratosi in una festa in piscina.