L'apertura del Corriere dello Sport, parla Galliani: "Pirlo, l'uomo giusto"

vedi letture

Arriva anche l'investitura dello storico amministratore delegato del Milan Adriano Galliani per il neo allenatore della Juventus Andrea Pirlo. "Pirlo, l'uomo giusto", titola il Corriere dello Sport stamane in edicola. "Allenava già quando era in campo, intelligente la scelta della Juve. Farà benissimo", le parole dell'attuale ad del Monza, che lasciano pochi dubbi: per Adriano Galliani la scelta è azzeccata.



Andrea, Milik piace anche a te? - Ancora Juventus a centro pagina, ma questa volta si parla di mercato. Arkadiusz Milik resta al centro delle mire della Juventus, con l'ariete del Napoli che sarebbe perfetto per il 4-3-3 di mister Pirlo, anche data la quasi certa partenza di Gonzalo Higuain. Il nodo resta legato alle richieste di Aurelio De Laurentiis: 20 milioni più Bernardesci o Romero. Cifre ancora alte al momento.

Conte guarda oltre il Bayer: "Inter arriviamo in fondo" - Suona la carica il tecnico nerazzurro Antonio Conte, durante la conferenza stampa della vigilia. L'Inter scenderà in campo questa sera contro il Bayer Leverkusen nei quarti di finale di Europa League, ma lo sguardo del tecnico è già puntato verso l'obiettivo più grosso: la coppa. Partita secca e semifinale in palio, questa a Dusseldorf calcio d'inizio fissato per le 21.