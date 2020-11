L'apertura del Corriere dello Sport, parla il Napoli: "Noi parte offesa"

L'edizione odierna del Corriere dello Sport apre stamane con l'udienza tenutasi ieri a proposito dello 0-3 a tavolino comminato al Napoli in occasione della sfida alla Juventus, con la difesa dei partenopei che ribadisce: "Noi parte offesa". L'avvocato Grassani, legale del club, a fine udienza riferisce: "Siamo soddisfatti e fiduciosi sull'esito del ricorso. La partita con la Juventus si giochi in campo e non in tribunale".

"Così lavoriamo sui test del Covid" - Taglio alto dedicato al laboratorio finito al centro del caos per i tamponi della Lazio. Il quotidiano è andato alla scoperta del laboratorio di Avellino, indagando su come vengono processati i tamponi e sui differenti esiti. Nel frattempo dalla Procura arriva un segnale: i tamponi precedenti la gara con la Juventus verranno riprocessati per vedere se emergeranno anomalie nei risultati.

Fiorentina, il ritorno di Prandelli - Cambia la prima guida tecnica in Serie A: salta la panchina di Beppe Iachini alla Fiorentina, e in viola fa ritorno Cesare Prandelli, dopo oltre un anno senza panchina. Commisso: "E' il tecnico ideale per valorizzare la rosa".