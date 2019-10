L'apertura del Corriere dello Sport: "Paulone d'oro"

© foto di stefano tedeschi

Uno strepitoso Paulo Dybala ribalta la partita contro il Lokomotiv Mosca, e l'edizione odierna di Tuttosport titola: "Paulone d'oro". La Juventus soffre contro i russi che passano in vantaggio nella prima frazione di gioco, poi mister Sarri ricompone il trio d'attacco Dybala-Ronaldo-Higuain e la Juventus riprende in mano la partita con due reti in due minuti. Ora la Juventus vede gli ottavi di finale ad un passo.

Cattivissimo Pep, 5 a 1 a Gasp - Sono cinque le reti subite dall'Atalanta all'Etihad Stadium di Manchester. Gli orobici passano anche in vantaggio con un rigore di Malinovskyi, ma poi subiscono la dura rimonta del City. Prima la doppietta di Aguero che riporta avanti gli inglesi prima della fine del primo tempo, poi nella ripresa si scatena Sterling con una tripletta. Durissima batosta per l'Atalanta che continua a chiudere il proprio girone con zero punti e undici reti subite in tre partite.

Napoli, serve coraggio. Inter, vietato sbagliare - Taglio basso dedicato alle due italiane che questa sera saranno impegnate in Champions League, Napoli ed Inter. I partenopei di scena a Salisburgo, in una doppia sfida fondamentale per il passaggio del turno. Mister Ancelotti potrà contare anche sull'apporto del messicano Lozano. Poi l'Inter, che a San Siro affronta il Borussia Dortmund in una sfida già decisiva: i nerazzurri si affidano alla coppia Lautaro-Lukaku. E mister Conte dichiara: "Non cambio la mia idea di calcio".