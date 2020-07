L'apertura del Corriere dello Sport: "Pazzo scudetto"

L'edizione odierna del Corriere dello Sport titola in prima pagina: "Pazzo scudetto". Perdono entrambe le prime della classe negli anticipi della 31^ giornata, con la Lazio sconfitta a Lecce per 2 a 1 e la Juventus che va avanti 2 a 0 contro il Milan e poi subisce 4 reti. Ibrahimovic, Kessie e Leao ribaltano la Juventus in soli 6 minuti, poi ci pensa Rebic a chiudere per il definitivo 4 a 2: Lazio e Juventus restano così separate da 7 punti in classifica.

Fonseca: "Pesante perdere a Roma" - Taglio centrale per il tecnico della Roma Paulo Fonseca, chiamato oggi alla sfida contro il Parma di Roberto D'Aversa. Due squadre che vivono lo stesso momento di forma: tre sconfitte consecutive per entrambe. Ci sarà voglia di rivalsa da ambedue le parti in campo ed il tecnico giallorosso ha sottolineato come "la squadra faccia fatica a recuperare dopo una sconfitta".

Inter-Juve per Tonali e Pinamonti - Nelle pagine interne del Corriere dello Sport trova spazio il duello di mercato che ormai si ripete ad ogni sessione di calciomercato: quello tra Inter e Juventus. Ora l'intreccio riguarda Sandro Tonali ed Andrea Pinamonti: il centrocampista del Brescia è una priorità per i nerazzurri, che da tempo lavorano sul giocatore, ormai convinto della destinazione. Resta da aprire la trattativa con il Brescia di Cellino. Per Pinamonti invece l'Inter vanta un'opzione per riportarlo in nerazzurro, ma al momento le priorità sono altre e così la Juventus potrebbe inserirsi e portarlo a Vinovo.