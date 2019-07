L'apertura del Corriere dello Sport: "Pepé atterra sul Napoli"

© foto di ManWil

"Pepé atterra sul Napoli. Accordo con l'ivoriano e con il Lilla: 85 milioni". Questa la notizia centrale, oggi, sulla prima pagina del Corriere dello Sport. Il titolo sui partenopei prosegue così: "Colpo di scena a Dimaro: sbarcano in elicottero gli agenti dell'attaccante. Riunione fiume con ADL, nell'affare entra Ounas. E' l'acquisto più caro nella storia della società. Il nodo delle commissioni".

Lazio, per Milinkovic si attende Pogba - Il colpo in uscita dell'estate lo stanno per mettere a segno i biancocelesti: "Milinkovic allo United. Ci siamo", titola a tal proposito il Corsport nel taglio alto Per l'accordo, però, ci vuole ancora del tempo, visto che la posizione del serbo è legata al mercato, sempre in uscita, del club britannico: "Il procuratore del giocatore è già a Londra per trattare con il Manchester che deve cedere Pogba al Real: in ballo 100 milioni ma la Lazio aspetta la prima mossa inglese".

La Roma spinge per Higuain - Da un big in uscita tra i biancocelesti a uno in entrata per i cugini giallorossi: "Fonseca: voglio Higuain. Il tecnico portoghese ha scelto l'argentino per la nuova Roma: lo ha chiesto al ds Petrachi che ha l'intesa con la Juve ma non con il Pipita", la titolazione completa, sempre nel taglio alto della prima pagina odierna.

Nainggolan può ripartire dalla Sardegna - Dopo le difficoltà vissute negli ultimi mesi, Radja Nainggolan potrebbe ritornare nella squadra che l'ha lanciato nel grande calcio: "Nainggolan al Cagliari si può fare. Il giocatore pronto a dire sì per una scelta di cuore ma i costi sono alti", la titolazione completa presente in un riquadro in prima pagina.

L'EuroToro debutta benissimo - Il 3-0 alla prima europea, seppur al 'Moccagatta' di Alessandria, fa esultare la compagine granata. E il Corriere titola così: "Belotti gol in Europa. Il Toro va. Tris al Debrecen nel preliminare. Ansaldi e Zaza chiudono il conto".

DDR in Argentina - "De Rossi a Buenos Aires manda in estasi il Boca". Poche parole ma ricche di significato da parte del quotidiano per l'ex centrocampista della Roma che disputerà la prossima stagione con gli Xeneizes.

Calcio femminile a un bivio - "Donne professioniste, la promessa è sparita?", è la domanda, con inchiesta annessa, che si pone il giornale sportivo nella parte bassa della prima pagina odierna. Dopo il gran Mondiale delle azzurre, si sono spenti i riflettori e il futuro non sembra più così roseo.