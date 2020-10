L'apertura del Corriere dello Sport: "Pirlo debutto rovente"

vedi letture

"Pirlo debutto rovente", titola stamane il Corriere dello Sport. Il tecnico bianconero, ancora senza Cristiano Ronaldo, debutterà questa sera da allenatore in Champions League, e lo farà tenendo il campione argentino Paulo Dybala sulla corda fino all'ultimo minuto. "Paulo si è arrabbiato, ma è fermo da 3 mesi"; la risposta di Pirlo in conferenza. Oggi potrebbe nuovamente sedersi in panchina per lasciare spazio ad Aaron Ramsey.

Viola, Iachini a rischio. La suggestione è Sarri - Non c'è pace sulla panchina della Fiorentina, con Beppe Iachini che pare essere sempre più a rischio. Il patron Commisso non ha gradito la rimonta subita contro lo Spezia e starebbe pensando ad un cambio. Sarri la suggestione, ma in corsa resta anche Spalletti.