L'apertura del Corriere dello Sport: "Pogboom Juve"

© foto di ManWil

"Pogboom Juve". Con queste due parole, a caratteri cubitali, il Corriere dello Sport apre l'edizione odierna. La parte centrale della prima pagina è dedicata ai bianconeri e al possibile grande ritorno di Paul Pogba: "Colpo di scena, in campo lo sponsor. Chiesto l'intervento della multinazionale di cui Paul è testimonial: la trattativa decolla. Clamoroso, torna anche Buffon", la titolazione completa.

Italdonne da favola - Continua il cammino della Nazionale femminile in terra francese. E il quotidiano sportivo le celebra così: "Incredibili ma vere. Mondiali, le ragazze italiane volano nei quarti. Battuta 2-0 la Cina, sabato la sfida all'Olanda".

Inter-Lukaku: si può - Probabilmente sarà la trattativa più importante dell'estate nerazzurra. Ma arrivare a Romelu Lukaku del Manchester United non è affatto semplice. Eppure le possibilità ci sono, stando a sentire le parole dell'agente del belga, Federico Pastorello, riportate in prima pagina: "Inter credici: 'Lukaku non è impossibile'".