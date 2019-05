L'apertura del Corriere dello Sport: "Povera Roma"

"Povera Roma". L'apertura del Corriere dello Sport è divisa tra l'anticipo di ieri sera e la panchina della Juventus. Più in primo piano si parte con il pareggio giallorosso sul campo del Sassuolo, che allontana la Champions e avvicina l'Europa League per il prossimo anno. A Reggio Emilia due pali e un gol annullato a Fazio lasciano poche speranze per il quarto posto. Nella settimana dell'addio di De Rossi, il capitano non scende neanche in campo e i tifosi vanno avanti con la contestazione.

Panchina Juve - In taglio alto, ma de facto si parla di una mezza apertura, la questione legata alla panchina bianconera. "Dilemma Inzaghi", è il titolo che si legge sull'edizione odierna del quotidiano romano, che racconta come ormai il tecnico della Lazio sia diventato il candidato numero uno, ma deve riuscire a liberarsi proprio della società biancoceleste prima della nuova avventura. Intanto su Massimiliano Allegri, che ieri ha salutato in conferenza stampa congiunta con Agnelli, sta cominciando a prendere informazioni proprio la Roma con James Pallotta.

Salvezza ed estero - In taglio basso sulla prima pagina del Corriere dello Sport c'è anche dello spazio dedicato alla lotta per non retrocedere. "Salvezza: Cagliari in porto, Prandelli ora è nei guai. Tris Udinese: show di Okaka", si legge. E più giù il quotidiano si dedica anche all'estero, con il Triplete del Manchester City e il settimo titolo di Germania di fila per il Bayern Monaco: "Guardiola e Bayern, che trionfi".