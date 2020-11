L'apertura del Corriere dello Sport: "Prima l'Italia"

"Prima l'Italia" è il titolo d'apertura del Corriere dello Sport in edicola oggi. Stasera (ore 20.45) tutti a tifare per la Nazionale di Roberto Mancini che scenderà in campo per sfidare la Bosnia nel match di Nations League. Una vittoria in casa della Nazionale di Pjanic vale anche per le final four. Evani: "Sarebbe un peccato sbagliare adesso". Berardi al posto di Bernardeschi, slavi decimati.

L'intervista - Parla Fabio Capello in vista del big match del San Paolo tra Napoli e Milan: "Napoli e Milan sono mature per lo Scudetto". L'ex tecnico gioca in anticipo la sfida: "Gattuso ha risollevato i partenopei. Pioli dispone di giocatori imprevedibili: così possono contrastare Juventus e Inter".

Parola al presidente - "E Agnelli punta al decimo: Nuove sfide ci attendono". Il numero uno della Juve in occasione del lancio del francobollo per il nono Scudetto consecutivo: "Nuove sfide ci attendono, cui siamo certi di arrivare pronti e fiduciosi grazie alla passione ed alla determinazione che poniamo nel nostro lavoro quotidiano. Per dimostrare ancora una volta cosa significhi essere della Juventus. Per dimostrare ancora una volta di essere i più forti".

Nations League - "Ciclone Spagna, tedeschi umiliati": storico 6-0 della Spagna contro la Germania nel match di Nations League. Ad aprire le danze lo juventino Alvaro Morata. Germania eliminata dopo lo storico ko di Siviglia.

Il caso - "Immobile negativo, il suo incubo è finito". La Lazio tira un sospiro di sollievo, ora l'attaccante attende solo il via libera dalla Asl per tornare ad allenarsi con il gruppo di Simone Inzaghi.

In Spagna - "La Liga ai club: gli stipendi vanno tagliati di 500 milioni". Calcio e crisi: "L'inganno del tetto agli ingaggi" è il commento di Alessandro Barbano.