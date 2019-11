© foto di Wilman

"Quale Ronaldo". E' l'interrogativo, seppur senza punto di domanda, che il Corriere dello Sport si pone quest'oggi in apertura. Nell'edizione odierna, in merito al campione bianconero, leggiamo anche: "Subito in campo contro la Lituania a soli 4 giorni dal caso-sostituzione. E alla Juve il 'nuovo' Dybala lo incalza. Il mondo del calcio discute sulla forma di CR7: è in calo o può ancora tornare al top? E intanto super Paulo torna a candidarsi per diventare titolare".

Raiola il rossonero - Il procuratore più discusso del mercato, continua a pescare dalle parti di Milano. E il titolo è il seguente: "Milan nella rete di Raiola. Dopo Donnarumma, Romagnoli e Bonaventura, anche Suso col mega-agente".

Strakosha si racconta - Intervista col guardiapali biancoceleste: "'Lazio da sogno. Buffon unico'. Strakosha in esclusiva: 'A Tirana nello stadio dell'addio di mio padre'".