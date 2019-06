L'apertura del Corriere dello Sport: "Rabiot: 'Parlo con la Juve'"

© foto di WilMan

Adrien Rabiot pronto a diventare un giocatore bianconero. Ad affermarlo è lo stesso giocatore, secondo quanto riportato in apertura dall'edizione odierna del Corriere dello Sport: "'Parlo con la Juve'. Beccato in vacanza a Porto Ercole Adrien rivela. Il centrocampista mancino del Psg conferma la trattativa: 'È un grande club, dove ognuno vorrebbe giocare'. Sarri lo aspetta, ma a dire l'ultima parola sarà la madre'", la lunga titolazione in prima pagina del quotidiano sportivo sul giocatore francese attualmente in Italia per relax.

Torna la Nazionale femminile - Dopo l'exploit all'esordio contro l'Australia, quest'oggi l'ItalDonne scenderà in campo per la seconda partita del proprio girone alla Coppa del Mondo. E il Corriere titola così: "Forza ragazze, fateci volare. Mondiali, alle 18 Italia-Giamaica: con la vittoria ottavi quasi certi. L'Australia gela il Brasile: 3-2".

I cambi rossoneri - Sarà un'altra estate ricca di novità per una delle squadre più titolate d'Italia: "Milan, sei colpi. Rivoluzione inevitabile, con l'aria che tira. Marco Giampaolo vuole un Milan a sua immagine e somiglianza", quanto scritto in prima pagina quest'oggi, con i tifosi milanisti che restano alla finestra per capire cosa cambierà durante questa sessione di mercato.