L'apertura del Corriere dello Sport: "Razzisti a chi?"

"Razzisti a chi?": questa l'apertura del Corriere dello Sport che risponde, dopo le mille polemiche di ieri per il titolo "Black Friday". In prima pagina tutti i tifosi passati del Corriere dedicati al tema razzismo. Il quotidiano diretto da Ivan Zazzaroni non ci sta e passa al contrattacco. "Linciaggio contro un giornale che da un secolo difende la libertà e l'uguaglianza" scrive il quotidiano. Così Zazzaroni: "“Black Friday”, per chi vuole e può capirlo, era ed è solo l’elogio della differenza, l’orgoglio della differenza, la ricchezza magnifica della differenza. Se non lo capisci è perché non ce la fai o perché ci fai".

La Serie A - C'è spazio anche per il calcio giocato. "Conte sfida Fonseca. Inter-Roma da maestri". Partita chiave a San Siro per Scudetto e Champions: Zaniolo centravanti e Dzeko, non al meglio, parte dalla panchina. E domani c'è l'altro big match tra Lazio e Juventus.