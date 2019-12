L'apertura del Corriere dello Sport: "RiNapoli"

"RiNapoli": questo il titolo d'apertura del Corriere dello Sport. Un gioco di parole per parlare dell'avvento di Rino Gattuso sulla panchina azzurra che comincia quest'oggi alle 18 contro il Parma di D'Aversa, formazione che ha gli stessi punti in classifica della formazione partenopea. La città pretende il rilancio immediato. Vigilia in ritiro spesa a dire: "Io ci credo, fatelo anche voi". Missione difficile ma non impossibile: rimontare 8 punti per la Champions. Coraggio e idee chiare: si riparte dal 4-3-3.

Lotta Scudetto - Nel taglio alto del quotidiano si parla della corsa Scudetto. "Il giro di Inter e Juve in 80 giorni". Parte domani la grande volata che porterà allo scontro diretto di Torino in programma a marzo. Per i nerazzurri e Sarri almeno 13 partite da giocare. Le variabili infortuni, coppe e mercato. Altobelli sicuro: "Testa a testa fino alla fine ma i bianconeri restano favoriti".

Il derby - Oggi è il giorno del derby della Lanterna. "Motta-Ranieri derby da paura". Genoa e Sampdoria si affrontano a Marassi alle 20.45. Una sfida tra allievo e maestro, tra due squadre in lotta per non retrocedere.

La storia - Di spalla trova spazio la nomina di Gigi Riva come presidente onorario del suo Cagliari. "Gigi Riva presidente onorario per sempre". L'annuncio del presidente Giulini: "Sarà il numero uno della società. Che soddisfazione".

Il rinnovo - Nel taglio basso si parla anche di calcio inglese e del rinnovo di Jurgen Klopp con il Liverpool. "Klopp-Reds amore infinito". Rinnovo fino al 2024 per il tecnico che ha portato la Champions e ora guida la Premier.