L'apertura del Corriere dello Sport: "Ritiri, è scontro"

"Ritiri, è scontro". Questo il titolo con cui si apre l'odierna edizione del Corriere dello Sport in edicola stamani i riferimento alla modalità di ripresa della Serie A: "Fra tre giorni il via agli allenamenti di gruppo, mentre sale la tensione sulle nuove regole. Alcuni club, tra cui Inter, Napoli e Milan, non sono pronti ad avviare la fase della preparazione collettiva e chiedono norme meno rigide. Anche i giocatori sono sul piede di guerra. Gravina irritato prepara l'incontro con il Premier".

Domani Bundesliga, divertiamoci alla tivù - Spazio in taglio laterale al fatto che domani riparte il campionato tedesco: "Mentre in politica ed economia guardiamo con sospetto/timore alla Germania, chi ama il calcio non può che ringraziarli.

Partitelle a sei, Lazio a processo? - Spazio in taglio basso alla squadra di Simone Inzaghi che ha violato le disposizioni date svolgendo già delle partitelle sui campi di Formello: "Aperto un fascicolo sugli allenamenti di Inzaghi: "Protocollo rispettato".

Higuain in arrivo, Barzagli se ne va - Spazio in taglio basso al ritorno di Higuain a Torino direttamente dall'Argentina, mentre chi dice addio alla squadra bianconero è proprio Andrea Barzagli che non sarà più nello staff di Maurizio Sarri.

Ibra, due tamponi: isolamento finito - Spazio anche allo svedese del Milan che dopo aver eseguito due tamponi, con esiti negativi, puà tornare ad allenarsi con il Milan e poi andare a casa come gli altri.