L'apertura del Corriere dello Sport di oggi è dedicata al Napoli: "Rodrigo, blitz Napoli", si legge. I partenopei hanno infatti deciso di mettere i standby i loro tentativi per Mauro Icardi, in rotta con l'Inter, per sferrare un attacco al centravanti del Valencia. La richiesta è di settanta milioni, ma la cifra può essere abbassata e la trattativa può entrare nel vivo.

Roma capovolta, arriva Mancini - Spazio in taglio alto al mercato della Roma, che spinge sul difensore dell'Atalanta. Vertice a Siena, Pallotta convoca i dirigenti. C'è ottimismo per Veretout, inoltre i giallorossi sono in pressing su Higuain.

Zhang jr in Cina per il sì a Barella - Si parla anche di Inter con l'affare Barella in primo piano. Raggiunto l'accordo con il Cagliari, manca solo il via libera di Suning e finalmente l'acquisto diventerà realtà. Non semplice invece arrivare a Lukaku: lo United non fa sconti.