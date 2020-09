L'apertura del Corriere dello Sport: "Roma, Allegri pensiero fisso"

L'edizione odierna del Corriere dello Sport apre in prima pagina con un possibile ribaltone in casa Roma: "Allegri pensiero fisso". E' sempre più forte, in casa giallorossa, la tentazione di puntare sul tecnico toscano: per Fonseca la sfida contro la Juventus potrebbe essere decisiva. Allegri si sarebbe detto disponibile a valutare il progetto di rilancio dei Friedkin, con il PSG che rimane sempre sullo sfondo.

Caso Suarez, ora s'indaga per corruzione - Taglio laterale dedicato al caso nato in questi giorni attorno all'esame di Luis Suarez per ottenere la cittadinanza italiana e di conseguenza il passaporto comunitario. L'esame truccato è andato in scena all'Università di Perugia ed ora si indaga per corruzione, con il reato contestato alla Rettrice dell'Università. L'avvocato della Juventus: "Non c'è stata nessuna trattativa con l'uruguaiano".

Stadi aperti fino al 25%: il Governo pronto a dire sì - Si prospetta un nuovo cambio nel protocollo relativo alla'apertura degli stadi: pare che da ottobre gli stadi potranno essere riempiti fino al 25% della loro capienza. Già domani potrebbe arrivare il sì del Governo, e forse sin dal prossimo weekend si potrebbe passare a nuove regole. Andrà però modificato il Dpcm.