L'apertura del Corriere dello Sport: "Roma da circo"

Titolo di apertura della prima pagina del Corriere dello Sport odierno riservato alla Roma, vincitrice nel posticipo serale di ieri: "Roma da circo". I giallorossi partono male e vanno sotto, poi recuperano, passano in vantaggio e vengono ripresi di nuovo. Nella ripresa poi dilagano per chiudere con il punteggio di 5 a 2. E mister Fonseca ritrova un grande Edin Dzeko, trascinatore della squadra giallorossa.

Dybala il salvapirlo - Taglio alto per la Juventus e per l'argentino Paulo Dybala. Senza Cristiano Ronaldo la Juventus in Champions League non può prescindere dalla Joya. A Crotone, dove Dybala non ha giocato, è andato in scena un confronto con Fabio Paratici: a Kiev vuole giocare.