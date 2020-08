L'apertura del Corriere dello Sport: "Roma, nuova vita"

"Roma, nuova vita". L'apertura odierna del Corriere dello Sport è dedicata al cambio di proprietà in casa giallorossa. Ecco Friedkin: "Non vediamo l'ora di arrivare, città e club iconici". La società al texano per 591 milioni. E Pallotta chiude con una sconfitta: "Fuori dall'EuroLeague, l'ultimo regalo di Jim", si legge in taglio centrale, in riferimento alla sconfitta di ieri contro il Siviglia.

Juve, sfida al Lione - Il taglio alto è dedicato ai bianconeri, impegnati questa sera nel ritorno degli ottavi di finale di Champions contro il Lione: "Sarri da rimonta: 'Voglio Lisbona'". L'obiettivo è ribaltare lo 0-1 dell'andata. Il tecnico: "Il mio futuro? I dirigenti hanno già fatto le loro valutazioni". E per il recupero di Dybala si deciderà oggi.

Inter ai quarti - "Inter, adesso il Leverkusen", titola di spalla il quotidiano. Dopo aver superato il turno contro il Getafe, ai quarti i nerazzurri affronteranno il Leverkusen, che ieri ha battuto di misura i Rangers. Conte si affida ad una difesa di ferro, imbattuta nelle ultime cinque partite tra campionato ed Europa League.