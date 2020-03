L'apertura del Corriere dello Sport: "Rompete le righe"

"Rompete le righe". Questo il titolo con cui si apre l'odierna edizione del Corriere dello Sport in edicola stamani in riferimento alla ripresa del campionato: "Rinvio senza date delle finali di coppe. Inter e Juve a casa. Ma in Lega è scontro. Tra i grandi club si fa strada l'idea che il campionato non ripartirà, ma Napoli e Lazio non ci stanno. Dal Pino media: si può giocare fino al 30 luglio".

Terim positivo, è in ospedale - Spazio in taglio basso all'ultimo allenatore colpito dal Covid-19. L'ex tecnico di Fiorentina e Milan, ora ala Galatasaray è risultato positivo: "Sono in buone condizioni".

Scommesse salvacalcio: basta divieti - Spazio in taglio laterale alle richieste del governo. Sconti fiscali e un nuovo gioco per rimpinguare i bilanci in rosso. Sul taglio degli stipendi contatti con le altre Leghe top.

Il filo di speranza si allunga: meno vittime e contagi - Spazio in taglio alto al bollettino della protezione civile diramato ieri dove si è registrata una diminuzione sia nel numero di morti che delle persone contagiate. Mentre l'Italia regala segnali di miglioramento soprattutto al nord, l'Oms denuncia: "Nel mondo la pandemia sta avanzando".