L'apertura del Corriere dello Sport: "Ronaldo centravanti"

"Ronaldo centravanti": è questo il titolo che campeggia sull'edizione di oggi del Corriere dello Sport. L'incontro in Costa Azzurra tra CR7 e mister Sarri avrebbe infatti delineato alcune strategie della nuova Juventus, che prevedono il portoghese in posizione di attaccante centrale. Da questo potrebbero beneficiarne giocatori come Bernardeschi e Douglas Costa, che diventerebbero ancora più importanti nell'ottica bianconera. Mandzukic, viceversa, sembra destinato alla cessione.

Arriva Zorro, nasce la Roma - Spazio anche per la Roma, con Paulo Fonseca che questa mattina arriva nella Capitale. Il nuovo tecnico è a Fiumicino, appena atterrato per la sua nuova avventura in terra italiana. Previsto anche un summit di mercato con i dirigenti giallorossi per rinforzare la squadra.

Under in corsa, rischio biscotto - Si parla anche di Europei Under 21, ma c'è il rischio biscotto dietro l'angolo. Un pareggio tra Romania e Francia infatti taglierebbe fuori gli azzurri, che se la sono vista brutta già con il risultato di Danimarca-Serbia (2-0). Se i danesi avessero vinto con tre gol di scarto, gli azzurrini sarebbero già stati eliminati. Intanto si pensa già alla successione di Di Biagio.