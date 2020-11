L'apertura del Corriere dello Sport: "Ronaldo e basta"

Il Corriere dello Sport oggi in edicola titola in prima pagina: "Ronaldo e basta". La Juventus impatta all'Olimpico contro la Lazio per 1 a 1: a Cristiano Ronaldo risponde Caicedo all'ultimo secondo di recupero. Tra i bianconeri brilla solo Cristiano Ronaldo, e per gli uomini di Pirlo arriva il quarto pareggio stagionale. Nel posticipo serale è invece Ibrahimovic a salvare il Milan, con una rete in pieno recupero che regala il pareggio ai rossoneri, contro l'Hellas Verona, guidato da un mostruoso Silvestri.

Roma, tre volte Micki - Nel pomeriggio di ieri la Roma si è imposta con tre reti sul Genoa a Marassi, e questo grazie ad una tripletta di Mkhitayan, prima di testa su calcio d'angolo, poi con due conclusioni al volo di destro che non hanno lasciato scampo a Perin. E oggi la Corte d'Appello si esprime sul 3 a 0 tavolino assegnato nella sfida contro l'Hellas Verona per il caso Diawara.