L'apertura del Corriere dello Sport: "Royal Champions"

"Royal Champions". Questo il titolo di apertura del Corriere dello Sport in edicola questa mattina. Storica impresa degli Spurs contro l'Ajax. Il Tottenham, infatti, è riuscito a rimontare, sotto 2-0, vincendo la partita grazie a un'incredibile tripletta di Lucas Moura.

"Non torno" - In taglio alto viene dedicato spazio anche alle parole di mister Sarri sul suo futuro. L'attuale tecnico del Chelsea, infatti, conferma: "Sto bene in Premier. Resterò qua in Inghilterra".

"Allegri è un giallo" - Così titola il quotidiano, in taglio basso, a proposito del futuro del mister bianconero. Imminente il vertice a Torino tra l'allenatore e Agnelli. Si sarebbe parlato di un clamoroso divorzio, spunta anche il Barcellona.