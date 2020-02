vedi letture

L'apertura del Corriere dello Sport: "SalvaSarri"

"SalvaSarri": questo il titolo d'apertura del Corriere dello Sport in edicola oggi. Il Milan domina e trova l'1-0 sulla Juventus, nell'andata delle semifinali di Coppa Italia, con il gol di Ante Rebic nella ripresa. Buffon protagonista con alcuni determinanti interventi, aiuta la Juve a mantenere vive le speranze e allo scadere Cristiano Ronaldo trova l'1-1 su calcio di rigore per un calcio di rigore di Calabria (fallo di mani) contestato e segnalato dal VAR. Ibra, Castillejo e Theo Hernandez salteranno la gara di ritorno.

VAR - Grandi novità nel prossimo futuro? "Sì alla chiamata VAR": così il quotidiano nel suo taglio alto. Svolta nell'uso della tecnologia. La FIGC è pronta a fare da apripista alla possibilità che le squadre chiedano il controllo video su determinati episodi. Gravina apre alla sperimentazione del challenge.

Il Napoli - Il club di De Laurentiis ritrova il sorriso grazie alla vittoria in casa dell'Inter, in Coppa Italia. "Il Napoli trasformato: addio al Sarrismo, ora vince in difesa" scrive il quotidiano.

La grande sfida - Si avvicina il duello tra Lazio e Inter, che dirà molto sulla lotta Scudetto. "Lazio, 150 milioni di distanza dall'Inter". Domenica sera la sfida Scudetto all'Olimpico: l'investimento più importante di Lotito è stato Lazzari, per Conte invece tanti campioni costosi.