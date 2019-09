L'apertura del Corriere dello Sport: "Salviamo Chiesa"

"Salviamo Chiesa". E' questo il titolo d'apertura dell'edizione odierna del Corriere dello Sport, che in primo piano fa un ritratto del talento della Fiorentina e della Nazionale, perduto in questi giorni. Il quotidiano analizza "la crisi di un talento e il futuro dell'Italia". Un giocatore diviso tra l'amore della Fiorentina, la voglia di un grande club e di un nuovo contratto.

Razzismo - In taglio alto sul Corriere dello Sport si apre al tema razzismo, con un'intervista all'ex presidente dell'AIA Marcello Nicchi: "Razzisti in galera, ma non tocca agli arbitri". Ovviamente l'argomento viene ripescato dopo l'episodio di Cagliari, quando durante il corso del rigore di Lukaku nella sfida con l'Inter alcuni tifosi hanno dato il la ad alcuni ululati razzisti. Intanto replica l'ex Manchester United: "Agli insulti pronto a rispondere".

Inchiesta e Lazio - Di spalla sul Corriere dello Sport si parla anche di Lazio. "Il computer va in panchina", si legge, in quanto Simone Inzaghi ha dato il via ad una rivoluzione hi-tech per avere tutti i dati in tempo reale con sé in partita. Una svolta, si legge. Spazio anche ad una inchiesta statistica. "Cambia la rimessa, tagliati i passaggi". In Serie A, dopo le prime due giornate, sono stati completati 2.500 passaggi in meno rispetto alla scorsa stagione. "Colpa del cambio di regole", spiega il quotidiano.