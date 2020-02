vedi letture

L'apertura del Corriere dello Sport: "Santa Lazio!"

"Santa Lazio!": questo il titolo d'apertura del Corriere dello Sport in edicola oggi. Ashley Young porta in vantaggio l'Inter nello scontro diretto tra Lazio e Inter. Ciro Immobile su rigore e Sergej Milinkovic-Savic consegnano i 3 punti, in rimonta, ai biancocelesti. La Lazio non vuole smettere di sognare: ora è seconda a -1 dalla Juve capolista, ieri tornata al successo ai danni del Brescia con Dybala e Cuadrado (ritorno in campo per Chiellini). La formazione di Inzaghi è la grande novità della lotta Scudetto.

Risveglio Napoli - "FantaCiro: Napoli vede l'Europa". Di spalla un titolo dedicato al successo del Napoli, vittorioso per 0-1 in casa del Cagliari. Azzurri a quota 33 punti, a -2 dal sesto posto: l'Europa non è più un miraggio. Gattuso: "Ora serve continuità. Allan? Non porto rancore".

La giornata di A - "Viola, che manita: ora Ranieri rischia". Gol e polemiche in Sampdoria-Fiorentina 0-5. Doppiette di Chiesa e Vlahovic, la Fiorentina passa a Genova e inguaia la Samp, risucchiata nel vortice della zona retrocessione. Successo per il Parma in casa del Sassuolo che continua a sognare l'Europa.