L'apertura del Corriere dello Sport: "Sarri al potere"

"Sarri al potere": questo il titolo del Corriere dello Sport in edicola oggi. Si parla naturalmente del big match di ieri sera tra Inter e Juventus, con la vittoria dei bianconeri per 1-2. Juve al comando, a +1 proprio sui rivali nerazzurri. Una prodezza di Dybala dopo 4 minuti porta in vantaggio i bianconeri, poi ci pensa Lautaro Martinez, glaciale dal dischetto, a pareggiare. Nella ripresa Sarri si gioca la carta Gonzalo Higuain e vince la gara. Il tecnico bianconero: "Il sorpasso ora significa poco". Conte: "Abbiamo tanta strada da fare".

Casa Milan - Spazio anche al possibile esonero di Marco Giampaolo, allenatore del Milan. "Giampaolo vicino all'esonero. Milan in pressing su Spalletti". Il tecnico rossonero paga alcune divergenze con Boban. I rossoneri ora pensano a Spalletti per sostituirlo ma il tecnico va convinto. Attesa oggi la decisione sul tecnico: in corsa pure Garcia e Pioli che piace anche a Genoa e Sampdoria.

Caso Napoli - Stenta ancora la formazione di Carlo Ancelotti. "E' un Napoli spento. Non sa più segnare" scrive il Corriere in uno dei suoi box sotto il titolone centrale. Deludente pareggio in casa del Torino per 0-0. Ancelotti: "Siamo troppo timidi in attacco".

Le altre - La Roma pareggia in casa per 1-1 contro il Cagliari ma i giallorossi protestano per l'arbitraggio e per il gol annullato a Kalinic nel finale. "La Roma spara a zero. 'Arbitro indisponente'". Finale convulso con l'espulsione dell'allenatore Fonseca. Intanto l'infermeria si riempie: ko Diawara e Dzeko. Al Dall'Ara festival del gol tra Bologna e Lazio (2-2 e bella gara) e festa per Mihajlovic. "Lazio, doppio Ciro nel giorno di Sinisa". Doppietta del centravanti, capocannoniere della A con 7 gol ma gli applausi sono tutti per Miha, tornato in panchina.