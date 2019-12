L'apertura del Corriere dello Sport: "Sarri, arriva Haaland"

© foto di stefano tedeschi

Il Corriere dello Sport oggi in edicola titola: "Sarri, arriva Haaland". Il forte attaccante classe 2000 del Salisburgo entra in ottica Juventus. Paratici pronto ad offrire 30 milioni per assicurarsi il talento, e la trattativa è pronta a decollare. Nel mirino bianconero anche Leandro Paredes del Paris Saint Germain: scambio con Emre Can. Poi il sogno Pogba, che sembra però più una suggestione per la prossima estate.

La scalata di Simone - Titolo a centro pagina per Simone Inzaghi e la sua Lazio. Tre trofei in tre anni per l'allenatore biancoceleste. E non è finita qua, perchè il tecnico sta continuando l'evoluzione della sua squadra, in crescita da tre anni. Ed ora i biancocelesti non vogliono più svegliarsi, perchè Inzaghi ha riacceso i sogni della Lazio.

Milan in disco, è caos. E Gigio se ne va - Che caos a Milanello. E' una bufera social quella che si è abbattuta sui giocatori rossoneri dopo il 5 a 0 subito dall'Atalanta. E non solo per il duro risultato, ma per le foto in discoteca post partita. I tifosi non hanno assolutamente gradito l'atteggiamento di Calabria, Kessié e Leao. E poi c'è il rebus Donnarumma, che ha risposto freddamente alla proposta di rinnovo del contratto, in scadenza nel 2021. Gigio al momento non esclude di lasciare Milano. E la Juventus resta alla finestra.