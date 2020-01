L'apertura del Corriere dello Sport: "Sarri batte Sarri"

"Sarri batte Sarri": così il Corriere dello Sport in apertura. Prima da avversario al San Paolo per il tecnico ora alla Juventus Per l'allenatore non sarà una partita come le altre: non avrebbe mai voluto lasciare la squadra azzurra. A Torino è appena arrivato ma ha una media punti (2,6) superiore a quella con il Napoli (2,3). La sua ex città divisa tra fischi e amore.

Mercato Inter - "Politano, altro stop: è una partita a tre". L'attaccante dell'Inter non ha ancora accettato l'offerta del Napoli: manca il sì del giocatore che attende il rilancio della Roma e ha in mano anche un'offerta del Siviglia di Monchi. "Eriksen, l'Inter accelera: 18 milioni più bonus, il Tottenham pronto a dire sì".

Mercato Napoli - Offerta importante quella recapitata a Dries Mertens, attaccante del Napoli. "Mertens, offerta da principe: 10 milioni in due anni per andare subito al Monaco".

Il derby - Di spalla c'è spazio per il conto alla rovescia in vista del derby romano. "Sos Fonseca. Diawara ko rischia 3 mesi": Lesione al menisco per il guineano. Servono 2 rinforzi: le mani su Villar. Inzaghi invece si gode il ritorno dell'argentino Correa: "Inzaghi top. C'è Correa con il Mago": la Lazio recupera anche Luis Alberto. E Simone cerca altri due record.

Casa Milan - I rossoneri, in campo questa sera, sono alle prese con il caso Paquetà. "Milan, Paquetà si chiama fuori". Il giocatore, che ieri ha svolto l'allenamento, ha chiesto di non essere convocato perché poco sereno. Niente Olmo: andrà al Lipsia.