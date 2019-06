"Sarri da CR7". Così titola in prima pagina l'edizione odierna del Corriere dello Sport sul nuovo allenatore della Juventus. Il mister bianconero, infatti, nel weekend ci sarà la sua prima missione: andrà in Grecia a conoscere il portoghese Cristiano Ronaldo.

Crediamoci ancora - Questo il titolo del quotidiano in prima pagina, più precisamente in taglio alto, sull'Italia Under 21. Gli azzurrini, infatti, sono stati sconfitti per 1-0 ieri sera dalla Polonia. Gli errori di Barella e Meret spianano la strada ai polacchi. Gol annullato al bolognese Orsolini e traversa del romanista Pellegrini.