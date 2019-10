L'apertura del Corriere dello Sport: "Sarri e CR7 si amano già"

"Sarri e CR7 si amano già": così il Corriere dello Sport in apertura quest'oggi. Messaggi di stima reciproca ieri nel corso della consueta conferenza stampa di vigilia. Ronaldo archivia Allegri: "Felice dei cambiamenti, il nostro calcio è migliore". Maurizio contraccambia: "Nessuno come Cristiano". Tra i due più di un patto Champions. Stasera allo Stadium arriva la Lokomotiv Mosca.

In campo la Dea - "Pep sfida l'Atalanta e la elogia: 'Dà gioia'". Stasera grande sfida all'Etihad tra il Manchester City e l'Atalanta. La formazione di Gasperini, a 0 punti dopo 2 giornate, a caccia dell'impresa.

Domani Napoli e Inter - Domani invece toccherà al Napoli di Ancelotti e all'Inter di Conte. "Napoli, Milik torna in panchina: contro il Salisburgo tocca a Dries Mertens". I nerazzurri invece attesi dal confronto con il Borussia Dortmund: "Conte scuote l'Inter: il Borussia è decisivo per andare avanti".

Il caso - Di spalla un approfondimento sui falli di mano che tanto fanno discutere. "Tre casi, due misure": le certezze di Nicchi, le nostre perplessità. Per il numero uno degli arbitri il tocco di De Ligt non è mai rigore. Il quotidiano si chiede: "se l'intervento di De Ligt non era da rigore, perché su Cerri e Zielinski hanno fischiato?"

Campionato - Nei tre box a fondo pagina si parla di Serie A. Ieri 0-0 tra Brescia e Fiorentina nel posticipo dell'ottava giornata: "La Fiorentina si è fermata". Dopo 3 vittorie di fila arriva un pareggio a Brescia. Paura per Dessena. Infortunio grave: è uscito in lacrime. "Cagliari in volo: ecco i segreti". Nainggolan, Nandez e Rog: il triangolo delle meraviglie che fa sognare Maran e la Sardegna intera. In casa Genoa invece si cambia: "Genoa, scelto Thiago Motta". Avvicendamento in panchina: addio ad Andreazzoli, oggi la firma dell'ex Thiago Motta.