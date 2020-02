L'apertura del Corriere dello Sport: "Sarri è solo"

© foto di stefano tedeschi

Il Corriere dello Sport oggi in edicola titola in prima pagina: "Sarri è solo". Il tecnico della Juventus non convince, i bianconeri non hanno ancora assimilato le idee di gioco del mister toscano e sono ancora al comando della classifica, in compagnia dell'Inter, grazie alle giocate individuali, soprattutto quelle di Cristiano Ronaldo. I tifosi restano perplessi e la società fa i conti: per ogni punto conquistato sono stati spesi 5,44 milioni di euro. Per le altre due pretendenti allo scudetto la situazione è invece opposta: Conte ed Inzaghi sono entrati perfettamente in sintonia con i loro giocatori, ed ora provano il colpaccio.



Verifica VAR, potere di richiesta alle squadre - Il quotidiano lancia una nuova idea per il VAR, ossia la facoltà di attivare il controllo da parte degli allenatori delle due squadre. Così come si fa nella pallavolo o nel tennis, concedere un numero limitato di richieste alle due squadre, senza toccare l'insindacabilità della decisione finale che spetterà sempre all'arbitro: almeno si potranno evitare spiacevoli casi come successo a Parma e a Napoli nell'ultima giornata, dove clamorosi errori non sono stati valutati dal VAR.

Pavoletti crac, stesso crociato - Leonardo Pavoletti era ormai ad un mese dal rientro in campo dopo la lesione del legamento crociato anteriore dello scorso settembre, e invece ora dovrà ricominciare di nuovo da capo. Già, perché lo stesso crociato ha di nuovo fatto crac. E lo ha fatto nella maniera più beffarda, con una scivolata uscendo dal ristorante dove aveva cenato con tutta la squadra: un movimento innaturale ed il ginocchio ha di nuovo ceduto.