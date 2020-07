L'apertura del Corriere dello Sport: "Sarri gode al J Hotel"

"Sarri gode al J Hotel" scrive il Corriere dello Sport in apertura quest'oggi. La Roma ferma l'Inter sul 2-2 e la Juventus oggi può portarsi sul +8. De Vrij illude, poi i giallorossi ribaltano il match con Spinazzola e Mkhitaryan. Nel finale Lukaku fa pari su rigore: il titolo si allontana ma la Champions è aritmetica. Oggi i bianconeri possono allungare. E Sarri: "Voglio restare alla Juve e onorare il contratto".

L'accusa - "Conte va all'attacco: 'Un calendario folle per crearci difficoltà'". L'accusa del tecnico dell'Inter: "Andatelo a vedere com'è strutturato il nostro e quello degli altri. Andateci. Io non posso fare il calendario. Io faccio l'allenatore. Se voi lo andate a vedere in modo onesto e leale, vi accorgerete che ci sono delle anomalie importanti. Nel periodo clou affrontiamo sempre squadre riposate un giorno in più. Qualche domanda me la faccio, ma il problema è che all'Inter me la faccio solo io".

Le altre - "Napoli in rimonta. Fiorentina salva, SPAL retrocessa". Il Napoli batte l'Udinese 2-1. La Fiorentina si regala la salvezza con 4 giornate d'anticipo mentre la SPAL torna ufficialmente in B dopo 3 anni.

L'inchiesta - "Stadi senza tifosi: in ballo 90 milioni". L'incasso dagli abbonamenti potrebbe svanire: la Lega spera nella riapertura anche alla penultima o all'ultima giornata, per effettuare alcuni test.