L'apertura del Corriere dello Sport: "Sarriball"

"Sarriball". Così titola, in prima pagina, l'edizione odierna del Corriere dello Sport su Maurizio Sarri. Il tecnico toscano, infatti, ieri sera, con il suo Chelsea, ha trionfato per 4-1 contro l'Arsenal, regalando così l'Europa League ai blues. In gol Giroud, doppietta di Hazard e Pedro, Iwobi per i gunners.

Milan, il pugno di Elliot - Sempre secondo il quotidiano, nel fondo americano si starebbero moltiplicando le perplessità sulla gestione della società rossonera. In dubbio anche il ruolo di Gazidis. Caccia ai nuovi soci, non si esclude l'ipotesi cessione.