L'apertura del Corriere dello Sport: "Scappa"

"Scappa". Questo il titolo d'apertura sul Corriere dello Sport in riferimento all'allungo della Juvenuts sull'Inter di quattro lunghezze in classifica: "Doppio CR7, Parma battuto. La Juve sale a +4 sull'Inter, costretta al pari col Lecce".

Juve-Parma - Spazio alla vittoria dei bianconeri al centro della prima pagina. Uno strepitoso Ronaldo (11 reti nelle ultime 7 gare) porta in fuga Sarri alla quinta vittoria di fila in campionato: "Stiamo crescendo ma bisogna imparare a chiudere le partite", ha detto il tecnico a fine match.

Lecce-Inter - I nerazzurri pareggiano al Via del Mare: Mancosu risponde a Bastoni, il secondo pareggio in trasferta costa caro a Conte mai così lontano dal primo posto: "Se non andiamo a 200 diventiamo una squadra normale", queste le parole dell'ex tecnico del Chelsea.

Roma, ripartenza per la Champions - Spazio in taglio alto alla vittoria dei giallorossi a Marassi col Genoa: "La corsa giallorossa riprende con il 3-1 di Genova grazie a Under e Dzeko (più l'autogol di Biraschi). In attesa di Atalanta, è sempre quarto posto.

Milan, che rimonta - Vittoria al cardiopalma per i rossoneri che battono 3-2 l'Udinese: "Effetto Ibra su Rebic. Il croato entra nella ripresa, segna il gol dell'1-1 e al 93' regala a Pioli il secondo successo consecutivo: 3-2. Zlatan a due punti dall'Europa: "Contava solo vincere"

Napoli, tutto può succedere - Spazio in taglio basso alla situazione delicata in casa Napoli: "Dopo il ko con la Fiorentina lunga telefonata tra De Laurentiis e Gattuso. Mini-ritiro, domani c'è la Lazio".