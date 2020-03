L'apertura del Corriere dello Sport: "Scoppiati"

L'edizione odierna del Corriere dello Sport titola: "Scoppiati". Continua a tenere banco l'emergenza Coronavirus, e si è scatenato un vero tutti contro tutti in Lega Calcio, che coinvolge i club, la Lega stessa ed il Governo. Botta risposta tra Dal Pino, numero uno in Lega Calcio, e Beppe Marotta, ad dell'Inter, per la gestione del rinvio del match tra i nerazzurri e la Juventus. Nel frattempo prende quota la possibilità di far slittare in toto il ventisettesimo turno per fare recuperare nel prossimo weekend le gare rinviate insieme a Juventus-Inter, che andrebbe così a lunedì 9 marzo.

La Roma in 3K trova Kalinic - I giallorossi di Paulo Fonseca passano per 4 a 3 a Cagliari, non senza brividi finali. La sblocca Joao Pedro, poi una doppietta di Kalinic ribalta il risultato, con Justin Kluivert che la porta sul 3 a 1. Attorno al settantacinquesimo poi la partita si infiamma: Gaston Pereiro riapre il match, ma tempo cinque minuti e Mkhitaryan ristabilisce le distanze. A due minuti dal termine arriva la seconda rete di giornata di Joao Pedro che fissa il risultato sul 4 a 3 per la Roma e regala al Cagliari 6 minuti di recupero di speranza. Non finisce più la striscia negativa del Cagliari di Rolando Maran, contestato dalla tifoseria.

Atalanta settebellezze, show a Lecce - E' davvero un'Atalanta show quella che nel pomeriggio di ieri è scesa in campo a Lecce. Prima il doppio vantaggio nella prima frazione, poi cinque minuti di disattenzione riportano il Lecce in parità. Ma nella ripresa bastano meno di due minuti per permettere all'Atalanta di trovare di nuovo la rete del vantaggio con una magia di Ilicic. E da lì in avanti gli orobici diventano incontenibili, chiudendo il tabellino con sette marcature. Tripletta per Duvan Zapata.