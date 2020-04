L'apertura del Corriere dello Sport: "Scudetto a due vie"

"Scudetto a due vie": questa l'apertura del Corriere dello Sport in edicola oggi. Il quotidiano svela le ipotesi sulle possibili ripartenze della Serie A e delle Coppe. Esistono un calendario parallelo con i campionati affiancati all'Europa e un calendario a blocchi con la chiusura dei tornei per il titolo e solo dopo Champions ed Europa League: finali 5-8 o 19-22 agosto.

Il taglio - "Caso stipendi: che scontri nelle leghe top": tutta l'Europa litiga per il taglio degli stipendi dei calciatori. Oggi Assemblea straordinaria dei club di Serie A: è ancora lontana l'intesa con l'AIC. In Inghilterra il Liverpool fa discutere. In Spagna non convince la mediazione di Casillas.

L'intervista - Parla Carlos Dunga, ex centrocampista ed ex c.t. del Brasile: "Così aiuto i bisognosi e sfido la crisi in Brasile". L'ex commissario tecnico tra l'impegno sociale e i ricordi viola: "La simbiosi tra Firenze e la squadra è un valore aggiunto".

L'emergenza - "Perché il Centrosud può ripartire prima": scendono i morti (525) e la 'fase due' diventa più vicina. Ma la geografia del virus ha disegnato sin qui due Italie.