L'apertura del Corriere dello Sport: "Scudetto in campo neutro"

"Scudetto in campo neutro". Questo il titolo con cui si apre l'odierna edizione del Corriere dello Sport in riferimento alla ripresa della Serie A: "Il piano della Lega per il ritorno del campionato. In molte regioni la ripresa potrebbe essere più lenta, possibile il cambio sede di alcune partite. Caso stipendi: gli interisti pronti al dialogo. Ma la Lega e Aic litigano sul mese di marzo".

Emergenza Coronavirus - "Raggiunto il picco. Sì alla passeggiata genitore-figlio". L'Iss: "Ma le mister restano". Sempre alto il numero dei morti (837). Lombardia e Campania contro la circolare del Viminale che consente le passeggiate genitore-figlio intorno a casa.

Roma, Friedkin non molla - Spazio in taglio basso al cambio proprietà in casa giallorossa. La trattativa tra Pallotta e Friedkin proseguirà ma su cifre più contenute. Pallotta: sempre possible".

Intervista a Domenicali - Spazio in taglio laterale ad un'intervista esclusiva rilasciata dal manager della Lamborghini al quotidiano: "Calcio e F1, proviamo a ripartire. La differenza la farà la gente, ci vuole rigore".