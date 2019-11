L'apertura del Corriere dello Sport: "Scurdammoce 'o passato"

"Scurdammoce 'o passato": questa l'apertura del Corriere dello Sport, dedicata al Napoli. Stasera, nel match delle 20.45, il club azzurro scenderà in campo al San Paolo per sfidare il Genoa. Un sabato-verità per gli azzurri: il Napoli in campo dopo il clamoroso ammutinamento. Ancelotti chiede una ripartenza cancellando liti e ribellioni. Con Insigne e Mertens gioca Lozano, mentre Milik va in panchina. La sorpresa è Hysaj.

La Juve e la sfida con il Milan - "Il nuovo Higuain spaventa il Milan". Nel taglio alto si parla del posticipo domenicale, il big match tra bianconeri e rossoneri. Gonzalo ricostruito da Sarri, domani la grande rivincita dopo i 6 mesi in rossonero. Intanto summit di mercato per Haaland, il bomber del Salisburgo che fa gola alle grandi d'Europa.

L'Inter - Sotto al titolone centrale c'è spazio per l'Inter e in particolare per le parole di Antonio Conte alla vigilia del match contro il Verona. "Vado al massimo". Sensi ko, il tecnico non si sbilancia: "Critiche costruttive".

L'intervista - Parla Fabio Liverani. Il tecnico del Lecce si prepara alla sfida contro la Lazio, una fetta del suo passato da giocatore. "Salvo il Lecce, amo la Lazio". Così il tecnico dei salentini: "Non dimentico il passato, sogno un grande futuro".