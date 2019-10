"Senza fine". Così titola in prima pagina l'edizione odierna del Corriere dello Sport sulla Juventus. Bianconeri in vantaggio con Bonucci, poi il pareggio di Kouamé. Nella ripresa i rossoblù in dieci resistono all'assedio, ma Crisitiano Ronaldo si procura e realizza il calcio di rigore della vittoria.

Ciro da dodici - Questo il titolo in prima pagina, in taglio laterale, scelto dal quotidiano sul match di ieri sera tra Lazio e Torino. Ciro Immobile, in gol per ben due occasioni nella partita di ieri, ha stravinto il duello con Andrea Belotti. Nel frattempo il difensore della Lazio, Acerbi, sigla un gol da quaranta metri.