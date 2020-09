L'apertura del Corriere dello Sport: "Serie A, incubo Covid"

L'apertura odierna del Corriere dello Sport non può che essere dedicata ai numerosi contagi registrati in casa Genoa: "Serie A, incubo Covid", titola il quotidiano. L'epidemia rompe gli argini: cresce la paura tra i club. Quattordici positivi tra giocatori e staff rossoblù, il Napoli adesso teme il contagio. Si va verso il rinvio della partita tra il club di Preziosi e il Torino, e rispunta l'idea play-off.

Chiesa - "Assalto a Chiesa: la Juve è pronta a offrire 50 milioni", si legge invece in taglio centrale. Ultima settimana di mercato con al centro degli intrecci la mega-operazione che riguarda il gioiello viola: "Un anno dopo averne voluto la conferma - si legge a pagina sette - Commisso non farà barricate. Così in gran silenzio il gioiello ha scelto di seguire le orme di un altro Federico ex viola".

Allarme Lega - Spazio di spalla all'allarme lanciato da De Siervo: "La Lega: 'Il calcio rischia il crack'", si legge. L'amministratore delegato della Lega traccia un quadro piuttosto preoccupante: "Pandemia devastante, il danno per la Serie A è di 500 milioni. Bisogna riportare la gente allo stadio con step intermedi".

Milan e Roma - "Milan, Fofana con Hauge. Roma, Baldissoni è fuori". Così in taglio basso il quotidiano: il Milan si assicura il vice-Ibra, e per la difesa è vicinissimo il giovane francese. Scossone giallorosso: via il dirigente più legato a Pallotta.