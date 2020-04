L'apertura del Corriere dello Sport: "Si riparte il 4 maggio"

vedi letture

"Si riparte il 4 maggio". Questo il titolo cn cui si apre l'odierna edizione del Corriere dello Sport in edicola stamani sulla ripresa del campionato: "Via libera dal vertice con il governo. Ma è scontro sui tamponi. Spadafora in Parlamento: "Lo sport riapra". Ma poi con la Figc prudente. La Fase due: allenamenti individuali per le prime due settimane. I medici divisi sulla gestione dei nuovi positivi".

Il piano Colao: potranno tornare al lavoro 2,8 milioni di italia - Spazio in taglio alto anche all'emergenza Coronavirus. No del premier all'esonero degli over 60. Saranno possibili gli spostamenti ma soltanto all'interno della regione. Superati i 25mila morti.

Sportiello ancora positivo dopo un mese - Altro spazio in taglio laterale dedicato al portiere dell'Atalanta contagiato dal virus. Terzo test medico per il portiere nerazzurro: le sue condizioni sono buone, resterà in isolamento a casa. Ma il tampone continua ad essere positivo.