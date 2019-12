L'apertura del Corriere dello Sport: "Son Gennaro"

"Son Gennaro": gioco di parole in apertura per il Corriere dello Sport. Gattuso a Napoli insegue il miracolo Champions. Presentato ieri il nuovo allenatore del club azzurro: "Non paragonatemi ad Ancelotti, per me è un padre. Vedere questa squadra settima mi imbarazza. Sono orgoglioso di essere del sud, nuoto in un mare grande e non devo affogare. Ibra? Parlo solo dei miei". Contratto di 6 mesi per Ringhio, da 750mila euro. Rinnovo fino al 2021 se arriva almeno al quarto posto.

La Champions - "Gasperini sei un mago". Nel taglio alto spazio all'impresa dell'Atalanta in Champions League. Dea qualificata agli ottavi di finale. aveva 0 punti dopo le prime 3 partite, poi la remuntada coronata ieri in casa dello Shakhtar. L'Atalanta agli ottavi al primo tentativo. Vince anche la Juventus. "La Juve chiude a Leverkusen con il quinto successo di fila: il 2-0 di Ronaldo e Higuain".

Mercato Inter - I nerazzurri pensano al calciomercato di gennaio. Antonio Conte ha chiesto rinforzi. "Vertice Inter. L'obiettivo è Vidal in prestito" scrive, di spalla, il quotidiano romano. L'eliminazione dalla Champions non esclude nuovi innesti. Nel mirino del club nerazzurro anche De Paul dell'Udinese e Marcos Alonso del Chelsea.

L'Europa League - Stasera in campo Roma e Lazio a chiudere la tre giorni di coppe europee. "Stasera tocca all'altra Roma": contro il Wolfsberger basta il pari per strappare il pass per i sedicesimi di finale. Fonseca cambia mezza squadra. "Lazio a Rennes ma tifa Celtic": Inzaghi per i sedicesimi deve vincere in Francia e sperare che il Celtic batta il Cluj.