"Sotto con Icardi". Questo il titolo con cui si apre l'odierna edizione del Corriere dello Sport in edicola stamani. Napoli e Juve non si nascondono più e si fanno avanti sul giocatore: "Giuntoli ha incontrato Wanda a Milano: la trattativa è avviata. Ma Mauro vuole Torino: Paratici non ha fretta e aspetta lo sconto".

Mercato Napoli - "James, l'Atletico fa sul serio: il Napoli accelera". Spazio in taglio basso anche all'obiettivo numero uno per quanto riguarda il mercato in entrata partenopeo. E' corse a due per il talento colombiano con l'Atletico Madrid che insidia il Milan.

De Ligt-Juve - "Ci siamo: atteso l'arrivo a Torino". Spazio sempre in taglio basso al prossimo ormai molto probabile acquisto bianconero. Manca solo l'ufficialità e De Ligt sarà un nuovo difensore della Juventus.